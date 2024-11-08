Как Родри обошел Винисиуса: раскрыты детали голосования за Золотой мяч-2024
Французское издание L'Équipe обнародовало подробные результаты голосования за Золотой мяч-2024, который получил полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри.
Обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе от журнала France Football в этом году набрал 1170 баллов. Победитель обошел на 41 пункт своего ближайшего преследователя в лице вингера мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который получил 1129 очков. Третьим стал полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем.
Как пишет L'Équipe, в этом году обладателя Золотого мяча среди мужчин выбирало жюри из 99 международных журналистов: по одному от каждой страны, входящей в топ-100 рейтинга ФИФА (не голосовала только Сирия). Каждый из голосующих определяет десятку лучших в порядке убывания с баллами для каждой позиции: 15 баллов за первое место, 12 за второе, затем 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 балл.
Результаты голосования за Золотой мяч-2024:
- Родри (Испания, Манчестер Сити), 1170 очков
- Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал), 1129 очков
- Джуд Беллингем (Англия, Реал), 917 очков
- Дани Карвахаль (Испания, Реал), 550 очков
- Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), 432 очка
- Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), 420 очков
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер Милан), 402 очка
- Ламин Ямаль (Испания, Барселона), 383 очка
- Тони Кроос (Германия, Реал), 291 очко
- Гарри Кейн (Англия, Бавария Мюнхен), 201 очко
- Фил Фоден (Англия, Манчестер Сити), 157 очков
- Флориан Вирц (Германия, Байер), 101 очко
- Дани Ольмо (Испания, РБ Лейпциг), 86 очков
- Адемола Лукман (Нигерия, Аталанта), 82 очка
- Нико Уильямс (Испания, Атлетик Бильбао), 73 очка
- Гранит Джака (Швейцария, Байер), 60 очков
- Федерико Вальверде (Уругвай, Реал), 58 очков
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла), 28 очков
- Мартин Эдегорд (Норвегия, Арсенал), 16 очков
- Хакан Чалханоглу (Турция, Интер Милан), 15 очков
- Букайо Сака (Англия, Арсенал), 14 очков
- Антонио Рюдигер (Германия, Реал), 13 очков
- Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити), 8 очков
- Уильям Салиба (Франция, Арсенал), 8 очков
- Коул Палмер (Англия, Манчестер Сити, Челси), 7 очков
- Деклан Райс (Англия, Арсенал), 5 очков
- Витинья (Португалия, ПСЖ), 5 очков
- Алехандро Гримальдо (Испания, Байер), 2 очка
- Артем Довбик (Украина, СК-Днепр 1, Жирона), 0 очков
- Матс Хуммельс (Германия, Боруссия Дортмунд), 0 очков
В ходе голосования за Золотой мяч-2024 еще семь игроков, за исключением Родри и Винисиуса Жуниора, хотя бы раз были поставлены на первое место. Такими были Джуд Беллингем (5 раз), Дани Карвахаль (4 четыре), Тони Кроос (2 раза), Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман.
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Пять членов жюри не включили будущего обладателя Золотого мяча Родри в десятку лучших. В случае с Винисиусом таких насчитывалось три.
Также отмечается, что в этом году ни один член жюри не сумел указать точную итоговую десятку или даже пятерку в борьбе за Золотой мяч. Были только семеро, кто угадал первую четверку (Родри, Винисиус, Беллингем, Карвахаль): Англия, Австралия, США, Северная Ирландия, Исландия, Норвегия и Словакия.
Напомним, ранее стало известно, как Украина проголосовала за претендентов на Золотой мяч-2024.
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