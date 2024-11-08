Как Родри обошел Винисиуса: раскрыты детали голосования за Золотой мяч-2024

Французское издание L'Équipe обнародовало подробные результаты голосования за Золотой мяч-2024, который получил полузащитник Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

Обладатель самой престижной индивидуальной награды в футболе от журнала France Football в этом году набрал 1170 баллов. Победитель обошел на 41 пункт своего ближайшего преследователя в лице вингера мадридского Реала и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора, который получил 1129 очков. Третьим стал полузащитник Реала и сборной Англии Джуд Беллингем.

Источник: lequipe.fr

Как пишет L'Équipe, в этом году обладателя Золотого мяча среди мужчин выбирало жюри из 99 международных журналистов: по одному от каждой страны, входящей в топ-100 рейтинга ФИФА (не голосовала только Сирия). Каждый из голосующих определяет десятку лучших в порядке убывания с баллами для каждой позиции: 15 баллов за первое место, 12 за второе, затем 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 балл.

Результаты голосования за Золотой мяч-2024:

Родри (Испания, Манчестер Сити), 1170 очков Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал), 1129 очков Джуд Беллингем (Англия, Реал), 917 очков Дани Карвахаль (Испания, Реал), 550 очков Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити), 432 очка Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), 420 очков Лаутаро Мартинес (Аргентина, Интер Милан), 402 очка Ламин Ямаль (Испания, Барселона), 383 очка Тони Кроос (Германия, Реал), 291 очко Гарри Кейн (Англия, Бавария Мюнхен), 201 очко Фил Фоден (Англия, Манчестер Сити), 157 очков Флориан Вирц (Германия, Байер), 101 очко Дани Ольмо (Испания, РБ Лейпциг), 86 очков Адемола Лукман (Нигерия, Аталанта), 82 очка Нико Уильямс (Испания, Атлетик Бильбао), 73 очка Гранит Джака (Швейцария, Байер), 60 очков Федерико Вальверде (Уругвай, Реал), 58 очков Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла), 28 очков Мартин Эдегорд (Норвегия, Арсенал), 16 очков Хакан Чалханоглу (Турция, Интер Милан), 15 очков Букайо Сака (Англия, Арсенал), 14 очков Антонио Рюдигер (Германия, Реал), 13 очков Рубен Диаш (Португалия, Манчестер Сити), 8 очков Уильям Салиба (Франция, Арсенал), 8 очков Коул Палмер (Англия, Манчестер Сити, Челси), 7 очков Деклан Райс (Англия, Арсенал), 5 очков Витинья (Португалия, ПСЖ), 5 очков Алехандро Гримальдо (Испания, Байер), 2 очка Артем Довбик (Украина, СК-Днепр 1, Жирона), 0 очков Матс Хуммельс (Германия, Боруссия Дортмунд), 0 очков

В ходе голосования за Золотой мяч-2024 еще семь игроков, за исключением Родри и Винисиуса Жуниора, хотя бы раз были поставлены на первое место. Такими были Джуд Беллингем (5 раз), Дани Карвахаль (4 четыре), Тони Кроос (2 раза), Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман.

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Пять членов жюри не включили будущего обладателя Золотого мяча Родри в десятку лучших. В случае с Винисиусом таких насчитывалось три.

Также отмечается, что в этом году ни один член жюри не сумел указать точную итоговую десятку или даже пятерку в борьбе за Золотой мяч. Были только семеро, кто угадал первую четверку (Родри, Винисиус, Беллингем, Карвахаль): Англия, Австралия, США, Северная Ирландия, Исландия, Норвегия и Словакия.

Напомним, ранее стало известно, как Украина проголосовала за претендентов на Золотой мяч-2024.

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