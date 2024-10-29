Стало известно, как Украина проголосовала за претендентов на Золотой мяч-2024

В Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024.

В голосовании за награду Украину представлял журналист Игорь Линник, бывший репортер УЕФА.

Читай также: В зале кричали Винисиус, когда Родри объявили обладателем Золотой мяч-2024

На первое место Линник поставил полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри, который в итоге и получил трофей.

Второе место занял Даниэль Карвахаль, третье – Джуд Беллингем. На четвертую позицию попал Винисиус Жуниор, а пятерку замкнул Ламил Ямаль.

Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!