Стало известно, как Украина проголосовала за претендентов на Золотой мяч-2024
Журналист представил свой рейтинг.
В Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024.
В голосовании за награду Украину представлял журналист Игорь Линник, бывший репортер УЕФА.
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На первое место Линник поставил полузащитника Манчестер Сити и сборной Испании Родри, который в итоге и получил трофей.
Второе место занял Даниэль Карвахаль, третье – Джуд Беллингем. На четвертую позицию попал Винисиус Жуниор, а пятерку замкнул Ламил Ямаль.
Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.
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