"Они не готовы": Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024

Вингер Реала собирается ответить на свое поражение еще большими усилиями на футбольном поле.

Обладателем Золотого мяча-2024 стал полузащитник Манчестер Сити Родри.

Информация о потенциальной победе испанца в голосовании за награду появилась лишь в день ее вручения, когда все представители Реала отказались лететь в Париж на церемонию, которую проводил France Football.

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До этого долгое время основным претендентом на Золотой мяч считался вингер "сливочных" Винисиус Жуниор, который по итогу остался без приза.

На это 24-летний бразилец ответил одним постом в социальной сети Х.

"Сделаю это еще 10 раз, если понадобится. Они не готовы", - написал Винисиус.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

Что именно он собирается сделать десять раз и для чего, футболист не уточнил.

Зато Винисиус получил полную поддержку со стороны своих одноклубников, в том числе Андрея Лунина, который в Instagram высказал свое мнение о том, кто на самом деле должен был выиграть Золотой мяч.

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