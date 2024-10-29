"Они не готовы": Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024
Обладателем Золотого мяча-2024 стал полузащитник Манчестер Сити Родри.
Информация о потенциальной победе испанца в голосовании за награду появилась лишь в день ее вручения, когда все представители Реала отказались лететь в Париж на церемонию, которую проводил France Football.
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До этого долгое время основным претендентом на Золотой мяч считался вингер "сливочных" Винисиус Жуниор, который по итогу остался без приза.
На это 24-летний бразилец ответил одним постом в социальной сети Х.
"Сделаю это еще 10 раз, если понадобится. Они не готовы", - написал Винисиус.
Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados.— Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024
Что именно он собирается сделать десять раз и для чего, футболист не уточнил.
Зато Винисиус получил полную поддержку со стороны своих одноклубников, в том числе Андрея Лунина, который в Instagram высказал свое мнение о том, кто на самом деле должен был выиграть Золотой мяч.
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