В зале кричали Винисиус, когда Родри объявили обладателем Золотой мяч-2024

Часть людей в зале хотели видеть бразильца с трофеем.

В Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024.

Главную награду получил футболист сборной Испании и Манчестер Сити Родри.

Когда Родри объявили победителем в номинации лучшего игрока мира, то в театре Шатле многие кричали имя - Винисиус.

Отметим, что ни один из представителей Реала не прилетел в Париж. Они выступили протестом, ведь бразилец не получил награду.

Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!