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Футбол

В зале кричали Винисиус, когда Родри объявили обладателем Золотой мяч-2024

Часть людей в зале хотели видеть бразильца с трофеем.
Сегодня, 10:10
Золотой мяч / Getty Images
Золотой мяч / Getty Images

В Париже состоялась церемония вручения Золотого мяча 2024.

Главную награду получил футболист сборной Испании и Манчестер Сити Родри.

Когда Родри объявили победителем в номинации лучшего игрока мира, то в театре Шатле многие кричали имя - Винисиус. 

Отметим, что ни один из представителей Реала не прилетел в Париж. Они выступили протестом, ведь бразилец не получил награду.

Ранее Винисиус отреагировал на результаты голосования за Золотой мяч-2024.

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