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Баскетбол

Дюрант и Харден станут героями второго сезона сериала "Стартовая пятерка" от Netflix

Вместе с ними будут показаны истории Тайриза Халибертона, Шая Гилджес-Александера и Джейлена Брауна.
Сегодня, 13:56
Кевин Дюрант и Джеймс Харден / Getty Images
Кевин Дюрант и Джеймс Харден / Getty Images

Netflix в социальных сетях опубликовал пост, в котором раскрыл имена главных героев второго сезона документального сериала "Стартовая пятерка", рассказывающий о жизни игроков НБА.

Так, во второй "пятерке" окажутся Кевин Дюрант (Финикс), Джеймс Харден (Клипперс), Джейлен Браун (Бостон), Шай Гилджес-Александер (Оклахома) и Тайриз Халибертон (Индиана).

Дата выхода второго сезона на данный момент неизвестна.

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Первый сезон "Стартовой пятерки" вышел 9 октября, а его героями стали ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Энтони Эдвардс (Миннесота), Джимми Батлер (Майами), Домантас Сабонис (Сакраменто) и Джейсон Тейтум (Бостон).

Сериал позволил зрителям заглянуть в личную жизнь игроков, в том числе узнать, как Джеймс и его жена Саванна справились с остановкой сердца у Бронни в июле 2023 года, а также как Батлер пережил смерть отца по ходу сезона.

Дебютный сезон был снят продюсерской компанией ЛеБрона Uninterrupted при содействии Omaha Productions Пейтона Мэннинга и Higher Ground, продюсерской компании, основанной 44-м президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель Обамой.

 

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