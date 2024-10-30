Дюрант и Харден станут героями второго сезона сериала "Стартовая пятерка" от Netflix
Netflix в социальных сетях опубликовал пост, в котором раскрыл имена главных героев второго сезона документального сериала "Стартовая пятерка", рассказывающий о жизни игроков НБА.
Так, во второй "пятерке" окажутся Кевин Дюрант (Финикс), Джеймс Харден (Клипперс), Джейлен Браун (Бостон), Шай Гилджес-Александер (Оклахома) и Тайриз Халибертон (Индиана).
Дата выхода второго сезона на данный момент неизвестна.
The Starting 5 season two roster is OFFICIAL:— Netflix (@netflix) October 29, 2024
Jaylen Brown
Kevin Durant
Shai Gilgeous-Alexander
Tyrese Haliburton
James Harden pic.twitter.com/7Gaq7RlVzB
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Первый сезон "Стартовой пятерки" вышел 9 октября, а его героями стали ЛеБрон Джеймс (Лейкерс), Энтони Эдвардс (Миннесота), Джимми Батлер (Майами), Домантас Сабонис (Сакраменто) и Джейсон Тейтум (Бостон).
Сериал позволил зрителям заглянуть в личную жизнь игроков, в том числе узнать, как Джеймс и его жена Саванна справились с остановкой сердца у Бронни в июле 2023 года, а также как Батлер пережил смерть отца по ходу сезона.
Дебютный сезон был снят продюсерской компанией ЛеБрона Uninterrupted при содействии Omaha Productions Пейтона Мэннинга и Higher Ground, продюсерской компании, основанной 44-м президентом США Бараком Обамой и его супругой Мишель Обамой.
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