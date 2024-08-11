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"Кто знает": Дюрант не исключил своего участия в Олимпиаде-2028

Кей Ди готов повторить путь ЛеБрона Джеймса и сыграть на домашних Олимпийских играх в уважаемом возрасте.
Сегодня, 20:46
Кевин Дюрант / Getty Images
Кевин Дюрант / Getty Images

Форвард Финикса и сборной США Кевин Дюрант стал самым титулованным баскетболистом в истории Олимпиады, став четырехкратным чемпионом после победы над Францией (98:87) в финале.

Однако он вряд ли собирается останавливаться на достигнутом. После матча 35-летний игрок не стал исключать возможности выступить на домашней Олимпиаде, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году, когда ему будет 39 лет.

"Рекорды созданы для того, чтобы их бить. Моей целью всегда было представлять свою страну, свой штат, свою улицу, свою фамилию. И помогать продвигать игру вперед. С тех пор, как я был там, я сделал это. Мы создали команду мечты 1992 года, и я рад, что нам удалось ее сохранить", - цитирует Дюранта BasketNews.

"Что касается Лос-Анджелеса,  то кто знает? Посмотрим".

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Когда его спросили о его шансах быть признанным величайшим игроком сборной США за всю историю, Дюрант отказался от этого разговора.

"Для меня речь идет о продвижении игры на самой большой арене, помощи баскетболу США. Я даже не думал о том, кто лучший игрок. Вы просто пытаетесь внести как можно больше вклада в общую картину".

Напомним, что до Олимпиады-2024 Кевин Дюрант становился чемпионом Игр в Лондоне (2012), Рио-де-Жанейро (2016) и Токио (2021).

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