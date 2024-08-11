Ябуселе - о данке через ЛеБрона: Повешу этот постер у себя дома

Финал баскетбольного турнира Олимпиады-2024 завершился победой США над Францией со счетом 98:87.

Однако один из самых ярких (если не самый яркий) моментов организовал именно игрок проигравшей команды.

По ходу матча Гершон Ябуселе решил забить сверху через ЛеБрона Джеймса, что ему и удалось сделать.

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После игры экс-игрок Бостона рассказал, о чем думал во время данка.

"Мой данк через ЛеБрона - у меня не было выбора. Когда я увидел его, я сказал себе: либо я забью сверху, либо он поставит мне блок. Но я все равно собираюсь повесить постер у себя дома", - цитирует Ябуселе BasketNews.

По итогам матча Гершон Ябуселе стал третьим самым результативным игроком среди обеих команд, набрав 20 очков.

Ранее стало известно, что один из игроков сборной Франции, выступающий в НБА, намекнул на потенциальное завершение международной карьеры.

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