iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Баскетбол

Дюрант установил уникальное достижение благодаря победе США на Олимпиаде

Кевин стал первым в истории, кому это удалось.
Сегодня, 10:33

Вчера, 10 августа, США победили Францию в финале баскетбольного турнира Олимпиады со счетом 98:87.

Благодаря этому баскетболист сборной США Кевин Дюрант установил уникальный рекорд, став первым в истории, кто выигрывал 4 Олимпиады.

Дюрант завоевывал золото также в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020.

Кевин также стал лидером по количеству набранных очков на Олимпиаде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Штутгарт работает над трансфером форварда Челси Штутгарт работает над трансфером форварда Челси
Звезда Наполи попросил руководство клуба о трансфере Звезда Наполи попросил руководство клуба о трансфере
Организаторы Олимпиады-2024 нашли решение проблемы ржавеющих медалей Организаторы Олимпиады-2024 нашли решение проблемы ржавеющих медалей
Полесье потеряло новичка, которого подписали на замену другому травмированному новичку Полесье потеряло новичка, которого подписали на замену другому травмированному новичку
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа19:59
Штутгарт работает над трансфером форварда Челси
Европа19:50
Звезда Наполи попросил руководство клуба о трансфере
Олимпийские игры19:39
Организаторы Олимпиады-2024 нашли решение проблемы ржавеющих медалей
Украина19:15
Полесье потеряло новичка, которого подписали на замену другому травмированному новичку
Олимпийские игры19:12
Ябуселе - о данке через ЛеБрона: Повешу этот постер у себя дома
Украина18:50
Кубок Украины: Металлист сенсационно вылетел, проиграв Николаеву
Олимпийские игры18:49
Олимпийские игры-2024: Украина завершила соревнования, завоевав двенадцать медалей
Европа18:45
Довбик озвучил главную цель в Роме: Это очень важно
Олимпийские игры18:34
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
Украина18:26
Трансферы УПЛ: Карпаты арендовали хавбека Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK