Игрок сборной Франции намекнул на завершение международной карьеры

Олимпиада-2024 могла стать последним турниром для Руди Гобера в составе "Les Bleus".

Сборная Франции не смогла выиграть золотые медали баскетбольного турнира на домашней Олимпиаде 2024 года.

Французы проиграли финальный матч сборной США со счетом 98:87, став серебряным призером.

Как сообщает BasketNews, эта Олимпиада могла стать последней для Руди Гобера в составе сборной Франции.

В беседе с французскими СМИ после игры 32-летний центровой Миннесота Тимбервулвз намекнул на завершение международной карьеры.

"Мы сказали, что гордимся друг другом, и сказали, что, несмотря на разочарование, мы должны ценить этот момент. Для некоторых это был последний матч – Нандо (де Коло), Николя (Батюм), может быть, я, кто знает. Нам сказали ценить этот момент", - поведал Гобер.

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На вопрос, уходит ли он из сборной, Гобер не стал этого отрицать, но и не подтвердил.

"Я не знаю, посмотрим, посмотрим. Но я знаю, что я действительно стараюсь ценить каждый момент".

Напомним, что победой в финале Олимпийских игр-2024 форвард сборной США Кевин Дюрант установил историческое достижение, которое ранее никому не покорялось.

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