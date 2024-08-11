Игрок сборной Франции намекнул на завершение международной карьеры
Сборная Франции не смогла выиграть золотые медали баскетбольного турнира на домашней Олимпиаде 2024 года.
Французы проиграли финальный матч сборной США со счетом 98:87, став серебряным призером.
Как сообщает BasketNews, эта Олимпиада могла стать последней для Руди Гобера в составе сборной Франции.
В беседе с французскими СМИ после игры 32-летний центровой Миннесота Тимбервулвз намекнул на завершение международной карьеры.
"Мы сказали, что гордимся друг другом, и сказали, что, несмотря на разочарование, мы должны ценить этот момент. Для некоторых это был последний матч – Нандо (де Коло), Николя (Батюм), может быть, я, кто знает. Нам сказали ценить этот момент", - поведал Гобер.
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На вопрос, уходит ли он из сборной, Гобер не стал этого отрицать, но и не подтвердил.
"Я не знаю, посмотрим, посмотрим. Но я знаю, что я действительно стараюсь ценить каждый момент".
Напомним, что победой в финале Олимпийских игр-2024 форвард сборной США Кевин Дюрант установил историческое достижение, которое ранее никому не покорялось.
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