Река Фицрой с 500 крокодилами станет местом проведения соревнований по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде и Паралимпиаде-2032 в Брисбене.

Трасса на Фицрое прошла независимую техническую оценку, после чего ее одобрили международные федерации World Rowing и Paddle Worldwide. Эксперты изучали русло реки, течение, уровень воды, работу плотины Фицрой, погодные и экологические условия, а также возможные риски наводнений.

Однако у олимпийского объекта есть одна особенность. Фицрой является местом обитания морских крокодилов.

Изначально BBC сообщила примерно о 500 крокодилах в реке. При этом позже австралийские источники поставили эту цифру под сомнение: по оценке ABC, моделирование 2019 года дает около 96 крокодилов для всей 480-километровой реки, а специалист по крокодилам Джон Левер оценил их количество примерно в 50.

При этом техническая оценка олимпийской трассы не включала оценку присутствия крокодилов. На местных соревнованиях предусмотрены специальные процедуры на случай появления рептилии: гонки останавливают, а спортсмены возвращаются на берег.

Решение провести соревнования в Рокгемптоне уже вызвало дискуссию в австралийском спортивном сообществе. Трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Дрю Гинн заявил BBC, что его больше беспокоят возможные наводнения и справедливость условий для спортсменов, чем сами крокодилы.

А в это время МОК восстановил страницу олимпийского комитета страны-агрессора.

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