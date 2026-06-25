Участники Олимпийских игр могут получить грант

В размере 10 тысяч долларов.

Участники Олимпийских игр, начиная с Милана‑2026, смогут претендовать на грант от МОК.

Об этом сообщил глава комиссии спортсменов Пау Газоль. Как он заявил, эта выплата предназначена не только для медалистов, но и для всех атлетов.

Добавим, что размер гранта составит 10 тысяч долларов. Но он соответствует антидопинговым и этическим требованиям и рассматривается как признание пути спортсменов к Олимпиаде.

К слову, на каждый четырёхлетний цикл будет выделяться 140 млн долларов, что позволит предоставить гранты примерно 14 тысячам олимпийцев.

Ранее МОК запретил трансгендерным спортсменкам соревноваться с женщинами.

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