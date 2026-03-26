МОК запретил трансгендерным спортсменкам соревноваться с женщинами

Им было предложено соревноваться с мужчинами.
Сегодня, 18:58       Автор: Андрей Безуглый
Кирсти Ковентри / Getty Images

Международный олимпийский комитет установил новые ограничения для трансгендерных женщин.

На предстоящим Олимпийских играх-2028 трансгендерные спортсменки не смогут соревноваться с другими женщинами. Теперь в женских соревнованиях могут участвовать только "биологические женщины".

Трансгендерам же предлагается принимать участие в мужских и смешанных турнирах.

Президент МОК Кирсти Ковентри объяснила решение заботой о честности соревнований.

Как бывшая спортсменка, я горячо верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, основана на научных данных и разработана медицинскими экспертами. На Олимпийских играх даже самая небольшая разница может стать решающей между победой и поражением. Поэтому совершенно понятно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто опасно

Ранее также глава МПК раскритиковал Украину после Паралимпиады.

Статьи по теме

Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 26.03.2026 Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 26.03.2026
NaVi определились с участием в двух предстоящих турнирах NaVi определились с участием в двух предстоящих турнирах
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Дубровнике Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Дубровнике
Отборочный турнир ЧМ-2026: Турция прошла Румынию, Украина сыграет со Швецией, Польша - с Албанией, а Италия - с Северной Ирландией Отборочный турнир ЧМ-2026: Турция прошла Румынию, Украина сыграет со Швецией, Польша - с Албанией, а Италия - с Северной Ирландией

Шульга набрал первые очки в НБА

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Ботн победами в масс-стартах закрыли сезон Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки в Холменколлене
просмотров
Футбол сегодня: стартует отбор на Чемпионат мира, Украина против Швеции и другие матчи
просмотров
Свитолина завершила выступления на турнире в Майами
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Эпицентр, ЛНЗ одолел Рух
просмотров

Последние новости

ЧМ-202621:20
Украина - Швеция: онлайн-трансляция матча квалификации ЧМ-2026 26.03.2026
Киберспорт21:14
NaVi определились с участием в двух предстоящих турнирах
Теннис21:10
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Дубровнике
ЧМ-202621:00
Отборочный турнир ЧМ-2026: Турция прошла Румынию, Украина сыграет со Швецией, Польша - с Албанией, а Италия - с Северной Ирландией
ЧМ-202620:45
Украина и Швеция назвали составы на матч плей-офф отбора ЧМ-2026
Европа20:36
Манчестер Юнайтед планирует переманить таланта Арсенала
Бокс20:25
Усик составил топ-5, кто бил его сильнее всех, выбрав неожиданного победителя
Европа20:02
Атлетико готов сделать своего форварда самым высокооплачиваемым игроком клуба
ЧМ-202619:40
Ярмолюк: Выход на ЧМ означал бы для нас, как для команды, очень многое
Биатлон19:29
Сборные Украины по биатлону сменят тренеров
