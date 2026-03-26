МОК запретил трансгендерным спортсменкам соревноваться с женщинами

Им было предложено соревноваться с мужчинами.

Международный олимпийский комитет установил новые ограничения для трансгендерных женщин.

На предстоящим Олимпийских играх-2028 трансгендерные спортсменки не смогут соревноваться с другими женщинами. Теперь в женских соревнованиях могут участвовать только "биологические женщины".

Трансгендерам же предлагается принимать участие в мужских и смешанных турнирах.

Президент МОК Кирсти Ковентри объяснила решение заботой о честности соревнований.

Как бывшая спортсменка, я горячо верю в право всех олимпийцев участвовать в честных соревнованиях. Политика, которую мы объявили, основана на научных данных и разработана медицинскими экспертами. На Олимпийских играх даже самая небольшая разница может стать решающей между победой и поражением. Поэтому совершенно понятно, что было бы несправедливо, если бы биологические мужчины соревновались в женской категории. Кроме того, в некоторых видах спорта это было бы просто опасно

