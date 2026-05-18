Лацио может назначить главным тренером своего экс-игрока

Мирослав Клозе - главный претендент на замену Сарри.
Сегодня, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Мирослав Клозе / Getty Images
Лацио подыскивает замену Маурицио Сарри, пишет La Gazzetta dello Sport.

Пока еще неизвестно, останется ли итальянец в клубе на следующий сезон, но на всякий случай ему уже ищут замену.

Президент клуба Клаудио Лотито хотел бы видеть во главе команды Мирослава Клозе.

Напомним, что немецкий форвард завершил свою карьеру именно в Лацио. Затем он работал в Баварии и Альтахе, а сейчас возглавляет Нюрнберг.

В ближайшее время Лотито намерен провести встречу с Сарри, чтобы обсудить ближайшие планы.

Ранее также сообщалось, что Пеп Гвардиола покинет Манчестер Сити.

Усик прибыл в Египет на бой с Верховеном
