Наполи - Лацио 0:2: обзор матча и результат игры 18.04.2026

Неудача неаполитанцев еще на шаг приблизила Интер к скудетто.
Сегодня, 21:15       Автор: Игорь Мищук
Наполи проиграл Лацио / Getty Images
В субботу, 18 апреля, Наполи принимал на своем поле Лацио в рамках 33-го тура итальянской Серии А.

Неаполитанская команда оступилась в домашнем противостоянии с римлянами, потерпев поражение со счетом 0:2.

Читай также: Интер одержал дома разгромную победу над Кальяри

Лацио повел в поединке уже в дебюте встречи, когда Маттео Канчелльери на шестой минуте замкнул с линии вратарской прострел от лицевой от Кеннета Тейлора. Еще в первом тайме гости имели шанс удвоить сове преимущество, заработав право на пенальти, однако Маттиа Дзакканьи не сумел переиграть голкипера.

А во второй половине матча Тома Башич закрепил победный для римлян результат, успешно пробив после прострела с фланга и отскока от партнера по команде.

Наполи с 66 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице Серии А, а отставание от лидирующего Интера за пять туров до финиша составляет 12 баллов. Лацио с 47 пунктами расположился на девятой позиции.

Статистика матча Наполи - Лацио 33-го тура чемпионата Италии

Наполи - Лацио 0:2

Голы: Канчелльери, 6, Башич, 57

На 31-й минуте Дзакканьи не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 2.26
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 12 - 14
Удары в створ: 0 - 7
Угловые: 12 - 0
Фолы: 11 - 9

Наполи: Милинкович-Савич - Беукема, Буонджорно, Оливера - Политано, Ангисса (Сантос, 46), Лоботка (Джоване, 61), Спинаццола (Гутьеррес, 63) - Де Брюйне (Эльмас, 46), Мактоминей - Хойлунд.

Лацио: Мотта - Лаццари, Романьоли, Хила, Тавареш - Башич (Деле-Баширу, 71), Катальди (Патрик, 61), Тейлор - Канчелльери, Нослин, Дзакканьи (Диа, 61).

Предупреждения: Лоботка - Катальди, Тейлор, Диа.

Статьи по теме

Интер одержал дома разгромную победу над Кальяри Интер одержал дома разгромную победу над Кальяри
Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло Малиновский отличился эффектным голом в матче против Сассуоло
Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Сокол, ничья Сухой Балки и Авалона, победы Урагана и Киев Футзал Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Сокол, ничья Сухой Балки и Авалона, победы Урагана и Киев Футзал
Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в квалификации ЧМ-2027 Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в квалификации ЧМ-2027

Видео

Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча
Шахтер выдал результативную ничью с АЗ на пути в полуфинал Лиги конференций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2026:расписание и результаты матчей
просмотров
Футбол сегодня: Челси поборется с Манчестер Юнайтед, Рома будет противостоять Аталанте
просмотров
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
просмотров
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
просмотров

Последние новости

Европа21:15
Наполи потерпел домашнее поражение от Лацио
Футзал20:40
Экстра-лига по футзалу: ХИТ обыграл Сокол, ничья Сухой Балки и Авалона, победы Урагана и Киев Футзал
Европа20:18
Женская сборная Украины потерпела четвертое поражение в квалификации ЧМ-2027
Теннис19:35
Костюк вышла в финал турнира в Руане, где встретится с Подрез
Теннис19:25
Две украинки впервые в истории разыграют трофей турнира WTA
Теннис18:50
Свитолина не смогла выйти в финал турнира в Штутгарте
Теннис18:44
Свитолина уступила в полуфинале турнира в Штутгарте
Украина18:15
УПЛ: ЛНЗ уступил Колосу, Металлист 1925 обыграл Кудривку
Украина17:55
Металлист 1925 вырвал победу в матче с Кудривкой
Украина17:29
Буковина досрочно оформила выход в УПЛ
