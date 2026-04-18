Наполи - Лацио 0:2: обзор матча и результат игры 18.04.2026

Неудача неаполитанцев еще на шаг приблизила Интер к скудетто.

В субботу, 18 апреля, Наполи принимал на своем поле Лацио в рамках 33-го тура итальянской Серии А.

Неаполитанская команда оступилась в домашнем противостоянии с римлянами, потерпев поражение со счетом 0:2.

Лацио повел в поединке уже в дебюте встречи, когда Маттео Канчелльери на шестой минуте замкнул с линии вратарской прострел от лицевой от Кеннета Тейлора. Еще в первом тайме гости имели шанс удвоить сове преимущество, заработав право на пенальти, однако Маттиа Дзакканьи не сумел переиграть голкипера.

А во второй половине матча Тома Башич закрепил победный для римлян результат, успешно пробив после прострела с фланга и отскока от партнера по команде.

Наполи с 66 очками продолжает занимать второе место в турнирной таблице Серии А, а отставание от лидирующего Интера за пять туров до финиша составляет 12 баллов. Лацио с 47 пунктами расположился на девятой позиции.

Статистика матча Наполи - Лацио 33-го тура чемпионата Италии

Наполи - Лацио 0:2

Голы: Канчелльери, 6, Башич, 57

На 31-й минуте Дзакканьи не реализовал пенальти

Ожидаемые голы (xG): 0.55 - 2.26

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 12 - 14

Удары в створ: 0 - 7

Угловые: 12 - 0

Фолы: 11 - 9

Наполи: Милинкович-Савич - Беукема, Буонджорно, Оливера - Политано, Ангисса (Сантос, 46), Лоботка (Джоване, 61), Спинаццола (Гутьеррес, 63) - Де Брюйне (Эльмас, 46), Мактоминей - Хойлунд.

Лацио: Мотта - Лаццари, Романьоли, Хила, Тавареш - Башич (Деле-Баширу, 71), Катальди (Патрик, 61), Тейлор - Канчелльери, Нослин, Дзакканьи (Диа, 61).

Предупреждения: Лоботка - Катальди, Тейлор, Диа.

