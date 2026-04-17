Интер - Кальяри 3:0: обзор матча и результат игры 17.04.2026

Лидер Серии А не предоставил шансов конкурентам приблизиться к себе на вершине.
Вчера, 23:55       Автор: Игорь Мищук
Интер разгромил Кальяри / Getty Images

В пятницу, 17 апреля, миланский Интер принимал на своем поле Кальяри в рамках 33-го тура итальянской Серии А.

Лидер национального первенства разобрался дома с соперником из нижней части турнирной таблицы, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Несмотря на преимущество в первой половине встречи, "нерадзурри" так и не смогли поразить ворота гостей, а команды ушли на перерыв при нулевой ничьей. Тем не менее в начале второго тайма хозяева поля все же дожали соперника, забив дважды с интервалом в четыре минуты.

Интер открыл счет на 52-й минуте усилиями Маркуса Тюрама. Федерико Димарко ворвался слева в штрафную и прострелил на дальнюю, откуда французский нападающий переправил мяч в сетку. А вскоре преимущество миланской команды удвоил экс-игрок и воспитанник Кальяри Николо Барелла, который среагировал на отскок перед штрафной и сильно пробил под левую стойку.

Закрыл матч третьим голом Интера уже в компенсированное время Петр Зелински. После скидки от Дензела Думфриса польский полузащитник эффектным ударом в касание из-за пределов штрафной отправил мяч в правую девятку.

Набрав 78 очков, Интер укрепил свои позиции на вершине турнирной таблицы Серии А, опережая Наполи и Милан на 12 и 15 баллов соответственно. Кальяри с 33 пунктами расположился на 16-м месте.

Статистика матча Интер - Кальяри 33-го тура чемпионата Италии

Интер - Кальяри 3:0

Голы: Тюрам, 52, Барелла, 56, Зелински, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 2.19 - 0.41
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 18 - 10
Удары в створ: 5 - 1
Угловые: 4 - 9
Фолы: 17 - 6

Интер: Мартинес - Аканджи, де Врей, Аугусто - Думфрис, Барелла (Диуф, 89), Чалханоглу (Фраттези, 86), Мхитарян (Зелински, 76), Димарко (Энрике, 76) - Ф. Эспозито, Тюрам (Бонни, 76).

Кальяри: Каприле - Педру (Белотти, 88), Мина, Родригес - Палестра, Адопо, Гаэтано (Дейола, 57), Сулемана (Фолоруншо, 76), Оберт (Дзаппа, 76) - С. Эспозито, Боррелли (Менди, 57).

Предупреждения: С. Эспозито, Боррелли.

