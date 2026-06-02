Реал определился с главной целью в защиту

Реал намерен выкупить защитника Интера Дензела Дюмфриса, пишет The Athletic.

Именно 30-летний нидерландец стал главной целью для мадридского клуба на текущее лето.

Реал уже провел предварительные переговоры с игроком и убежден, что согласование контракта не станет проблем.

Как не станет проблемой и переговоры с Интером. В контракте Дюмфриса прописаны 25 млн евро отступных, которые Реал может активировать.

У трансфера есть лишь одно препятствие - для него нужна победа Флорентино Переса на предстоящих президентских выборах.

