Звезда Интера остаётся ключевой целью для топ-клубов

Дензел Дюмфрис все ещё может покинуть команду.
Сегодня, 16:42       Автор: Андрей Безуглый
Защитник Интера Дензел Дюмфрис все ещё может покинуть команду, сообщает Sportmediaset.

Напомним, что 29-летний нидерландец уже давно привлекает внимание европейских топ-клубов.

Однако на текущий момент остались лишь два заинтересованных клуба - Барселона и Манчестер Сити.

Каталонцы, несмотря на аренду Канселу, все ещё считают Дюмфриса ключевым подписанием на фланг обороны.

У "горожан" же главным двигателем этой сделки является Пеп Гвардиола. Испанец очень хочет видеть Дюмфриса в своей клуба.

В текущем сезоне у защитника 11 матчей в чемпионате и одно результативное действие. Только недавно он восстановился после травмы голеностопа.

Ранее также Вест Хэм объявил о новом трансфере.

