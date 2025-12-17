Звезда Интера выбыл на длительный срок после операции

Дензел Дюмфрис перенёс операцию, теперь ему потребуется восстановление, которое займёт до трёх месяцев, сообщает пресс-служба Интера.

По имеющейся информации, игроку была проведена операция по стабилизации левого голеностопа.

Теперь защитник будет проходить реабилитационную программу в течение ближайших недель.

В этом сезоне Дюмфрис сыграл за Интер 15 матчей, в которых забил 3 гола. Последние семь встреч он пропустил из-за травмы.

