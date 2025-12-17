Суарес принял решение касательно своего будущего в Интер Майами

Луис Суарес подпишет новый контракт с Интер Майами.

Накануне руководство цапель предложило Луису Суаресу контракт еще на один сезон, но уругваец долго принимал решение, так как рассматривал вариант возвращения в Насьональ, где начинал свою карьеру. В итоге он решил остаться в МЛС.

Отмечается, что 38-летний нападающий подпишет договор еще на один сезон, который, скорее всего, станет для него последним в составе команды.

В этом сезоне Суарес провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач.

Появилась информация, что топ-клуб Серии А потерял своего нападающего минимум на два месяца.

