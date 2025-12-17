iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке

Мадридская команда встретится с Талаверой в поединке Кубка Испании.
Сегодня, 14:34       Автор: Игорь Мищук
Тибо Куртуа и Андрей Лунин / Getty Images
Тибо Куртуа и Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал в своем ближайшем матче сыграет в гостях против Талаверы в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Перед поединком была оглашена заявка "сливочных" на будущую игру, в которой не оказалось Тибо Куртуа. Как и ожидалось, тренерский штаб решил предоставить своему основному вратарю отдых.

Читай также: Лунином заинтересовался Милан. Реал выставил ценник

В то же время в списке заявленных игроков присутствует украинский голкипер Андрей Лунин.

Матч 1/16 финала Кубка Испании Талавера - Реал состоится в среду, 17 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал всего один матч, защищая ворота мадридцев в победном поединке Лиги чемпионов против Олимпиакоса (4:3).

Ранее сообщалось, что Реал потерял на длительный срок ключевого за щитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тибо Куртуа Кубок Испании Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала Флик отреагировал на дискуссии о судействе вокруг Реала
Ротация в Реале. Украинский голкипер может дебютировать в Кубке Испании Ротация в Реале. Украинский голкипер может дебютировать в Кубке Испании
Родриго принес Реалу победу над Алавесом Родриго принес Реалу победу над Алавесом
Первая ракетка мира объявил о прекращении сотрудничества с тренером после сезона триумфов Первая ракетка мира объявил о прекращении сотрудничества с тренером после сезона триумфов

Видео

ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта
ТОП-10 моментов НБА: блок-шот на Адебайо и данк через Вайта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, женщины закроют этап в Хохфильцене пасьютом
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина отдалилась от преследователей
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Хохфильцене
просмотров

Последние новости

Теннис15:42
Первая ракетка мира объявил о прекращении сотрудничества с тренером после сезона триумфов
Европа15:26
Главный тренер Бенфики - о Судакове: "Прекрасно взаимодействует с атакой"
Бокс15:05
Бокс: расписание боев
Бокс15:04
Джошуа объяснил, почему решил сделать длительный перерыв после поражения от Дюбуа
Европа15:02
Английский форвард Гринвуд на радаре топ-клубов Европы
Европа14:34
Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке
Украина14:32
Правый защитник Александрии выбыл до конца января
Другие страны14:08
Суарес принял решение касательно своего будущего в Интер Майами
Европа13:53
Милан потерял минимум на два месяца нападающего
Формула 113:37
Зак Браун рассказал, как Макларен готовится к следующему сезону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK