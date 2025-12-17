Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке
Мадридский Реал в своем ближайшем матче сыграет в гостях против Талаверы в рамках 1/16 финала Кубка Испании.
Перед поединком была оглашена заявка "сливочных" на будущую игру, в которой не оказалось Тибо Куртуа. Как и ожидалось, тренерский штаб решил предоставить своему основному вратарю отдых.
В то же время в списке заявленных игроков присутствует украинский голкипер Андрей Лунин.
Матч 1/16 финала Кубка Испании Талавера - Реал состоится в среду, 17 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал всего один матч, защищая ворота мадридцев в победном поединке Лиги чемпионов против Олимпиакоса (4:3).
Ранее сообщалось, что Реал потерял на длительный срок ключевого за щитника.
