Куртуа остался вне заявки Реала на ближайший матч, Лунин - в списке

Мадридская команда встретится с Талаверой в поединке Кубка Испании.

Мадридский Реал в своем ближайшем матче сыграет в гостях против Талаверы в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

Перед поединком была оглашена заявка "сливочных" на будущую игру, в которой не оказалось Тибо Куртуа. Как и ожидалось, тренерский штаб решил предоставить своему основному вратарю отдых.

В то же время в списке заявленных игроков присутствует украинский голкипер Андрей Лунин.

Матч 1/16 финала Кубка Испании Талавера - Реал состоится в среду, 17 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал всего один матч, защищая ворота мадридцев в победном поединке Лиги чемпионов против Олимпиакоса (4:3).

Ранее сообщалось, что Реал потерял на длительный срок ключевого за щитника.

