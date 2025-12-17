Первая ракетка мира объявил о прекращении сотрудничества с тренером после сезона триумфов

Шестикратный чемпион турниров Большого шлема, первая ракетка мира Карлос Алькарас написал пост о том, что завершает сотрудничество со своим тренером Хуаном Карлосом Ферреро.

Отметим, что испанский теннисист проработал с Ферреро семь лет. За это время Алькарас добился успехов во множестве турниров.

"Нам удалось добраться до вершины, и я чувствую, что нашим дорогам суждено разойтись именно таким образом, когда я нахожусь на месте, ради которого мы начинали этот путь", — написал Алькарас.

Напомним, что в сезоне-2025 Карлос выиграл два турнира Большого шлема - Ролан Гаррос и US Open, победил на трёх Мастерсах (в Монте-Карло, Риме и Цинциннати) и выиграл три турнира категории 500.

