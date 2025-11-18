iSport.ua
Первая ракетка мира отказался от Кубка Дэвиса

Алькарас объявил о травме.
Вчера, 14:17       Автор: Валентина Чорноштан
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не сыграет за сборную на Кубке Дэвиса из-за травмы.

Во время финала в рамках Итогового турнира испанец получил травму. Как отмечается, МРТ-обследование показало воспаление в мышце правого бедра.

"Мне очень жаль сообщать, что я не смогу играть за Испанию в Кубке Дэвиса в Болонье… У меня отек задней мышцы правого бедра, и медики советуют не нагружать ногу.

Я всегда говорил, что играть за Испанию – это высшее счастье, и мне очень хотелось бы помочь бороться за Кубок Дэвиса. Я возвращаюсь домой расстроенный…" – написал Алькарас у себя в Instagram.

Исходя из этого, теперь теннисист пропустит сборы Испании и не примет участие в подготовке к финалу Кубка Дэвиса.

Добавим, что сейчас сборной Испании предстоит встреча с командой Чехии, игра пройдет 20 ноября.

