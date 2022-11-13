Итоговый турнир-2022 (ATP). Участники, календарь и результаты

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В итальянском Турине с 13 по 20 ноября пройдет итоговый теннисный турнир среди мужчин, участие в котором примут лучшие теннисисты этого года.

Чемпион этого соревнования получит целых 4,74 млн долларов призовых, если пройдет весь турнир без поражений.

Все матчи турнира покажет Setanta Sports на своей OTT-платформе.

Участники мужского итогового турнира 2022 года

Участие в соревнованиях примет восьмерка лучших теннисистов года по мировому рейтингу, которые будут поделены на две группы.

Зеленая группа:

Рафаэль Надаль (Испания),

Каспер Рууд (Норвегия),

Феликс Оже-Альяссим (Канада),

Тейлор Фритц (США).

Красная группа:

Стефанос Циципас (Греция),

Даниил Медведев (нейтральный статус),

Андрей Рублев (нейтральный статус),

Новак Джокович (Сербия).

Альтернативные варианты в случае вылета кого-то из-за травмы:

Хольгер Руне (Дания)

Губерт Гуркаш (Польша)

Расписание и результаты матчей

Зеленая группа

13 ноября, 15:00 | Рууд - Оже-Альяссим

13 ноября, 22:00 | Надаль - Фритц

15 ноября, 15:00* | Надаль - Оже-Альяссим

15 ноября, 22:00* | Рууд - Фритц

17 ноября, 15:00* | Надаль - Рууд

17 ноября, 22:00* | Оже-Альяссим - Фритц

*время может измениться

Турнирная таблица

Надаль Рууд Оже-Альяссим Фритц

Красная группа (Группа Нэнси Ричи)

14 ноября, 15:00 | Медведев - Рублев

14 ноября, 22:00 | Циципас - Джокович

16 ноября, 15:00 | Медведев - Джокович

16 ноября, 22:00 | Рублев - Циципас

18 ноября, 15:00 | Джокович - Рублев

18 ноября, 22:00 | Циципас - Медведев

*время может измениться

Турнирная таблица