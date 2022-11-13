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Итоговый турнир-2022 (ATP). Участники, календарь и результаты

Узнавай, где смотреть матчи итогового турнира, все результаты и календарь противостояний на ISPORT.
Сегодня, 13:50
Итоговый турнир-2022 (ATP): расписание и результаты
Итоговый турнир-2022 (ATP): расписание и результаты

В итальянском Турине с 13 по 20 ноября пройдет итоговый теннисный турнир среди мужчин, участие в котором примут лучшие теннисисты этого года.

Чемпион этого соревнования получит целых 4,74 млн долларов призовых, если пройдет весь турнир без поражений.

Все матчи турнира покажет Setanta Sports на своей OTT-платформе.

Участники мужского итогового турнира 2022 года

Участие в соревнованиях примет восьмерка лучших теннисистов года по мировому рейтингу, которые будут поделены на две группы.

Зеленая группа:

  • Рафаэль Надаль (Испания),
  • Каспер Рууд (Норвегия),
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада),
  • Тейлор Фритц (США).

Красная группа:

  • Стефанос Циципас (Греция),
  • Даниил Медведев (нейтральный статус),
  • Андрей Рублев (нейтральный статус),
  • Новак Джокович (Сербия).

Альтернативные варианты в случае вылета кого-то из-за травмы:

  • Хольгер Руне (Дания)
  • Губерт Гуркаш (Польша)

Расписание и результаты матчей

Зеленая группа

13 ноября, 15:00 | Рууд - Оже-Альяссим
13 ноября, 22:00 | Надаль - Фритц

15 ноября, 15:00* | Надаль - Оже-Альяссим
15 ноября, 22:00* | Рууд - Фритц

17 ноября, 15:00* | Надаль - Рууд
17 ноября, 22:00* | Оже-Альяссим - Фритц
*время может измениться

Турнирная таблица

  1. Надаль
  2. Рууд
  3. Оже-Альяссим
  4. Фритц

Красная группа (Группа Нэнси Ричи)

14 ноября, 15:00 | Медведев - Рублев
14 ноября, 22:00 | Циципас - Джокович

16 ноября, 15:00 | Медведев - Джокович
16 ноября, 22:00 | Рублев - Циципас

18 ноября, 15:00 | Джокович - Рублев
18 ноября, 22:00 | Циципас - Медведев
*время может измениться

Турнирная таблица

  1. Циципас
  2. Медведев
  3. Рублев
  4. Джокович
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