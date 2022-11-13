Итоговый турнир-2022 (ATP). Участники, календарь и результаты
В итальянском Турине с 13 по 20 ноября пройдет итоговый теннисный турнир среди мужчин, участие в котором примут лучшие теннисисты этого года.
Чемпион этого соревнования получит целых 4,74 млн долларов призовых, если пройдет весь турнир без поражений.
Все матчи турнира покажет Setanta Sports на своей OTT-платформе.
Участники мужского итогового турнира 2022 года
Участие в соревнованиях примет восьмерка лучших теннисистов года по мировому рейтингу, которые будут поделены на две группы.
Зеленая группа:
- Рафаэль Надаль (Испания),
- Каспер Рууд (Норвегия),
- Феликс Оже-Альяссим (Канада),
- Тейлор Фритц (США).
Красная группа:
- Стефанос Циципас (Греция),
- Даниил Медведев (нейтральный статус),
- Андрей Рублев (нейтральный статус),
- Новак Джокович (Сербия).
Альтернативные варианты в случае вылета кого-то из-за травмы:
- Хольгер Руне (Дания)
- Губерт Гуркаш (Польша)
Расписание и результаты матчей
Зеленая группа
13 ноября, 15:00 | Рууд - Оже-Альяссим
13 ноября, 22:00 | Надаль - Фритц
15 ноября, 15:00* | Надаль - Оже-Альяссим
15 ноября, 22:00* | Рууд - Фритц
17 ноября, 15:00* | Надаль - Рууд
17 ноября, 22:00* | Оже-Альяссим - Фритц
*время может измениться
Турнирная таблица
- Надаль
- Рууд
- Оже-Альяссим
- Фритц
Красная группа (Группа Нэнси Ричи)
14 ноября, 15:00 | Медведев - Рублев
14 ноября, 22:00 | Циципас - Джокович
16 ноября, 15:00 | Медведев - Джокович
16 ноября, 22:00 | Рублев - Циципас
18 ноября, 15:00 | Джокович - Рублев
18 ноября, 22:00 | Циципас - Медведев
*время может измениться
Турнирная таблица
- Циципас
- Медведев
- Рублев
- Джокович