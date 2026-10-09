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Сенсация в Шанхае: Джокович проиграл 34-й ракетке мира

Сербский теннисист Новак Джокович неожиданно завершил выступление на турнире ATP Masters 1000 в Шанхае, уступив поляку Хуберту Хуркачу.
Сегодня, 19:20       Автор: Сергей Носенко
Новак Джокович / Getty Images
Новак Джокович / Getty Images

24-кратный чемпион турниров Большого шлема потерпел неприятное поражение на фоне недавнего титула на China Open.

Встреча второго круга турнира состоялась 9 октября и завершилась победой Хуберта Хуркача в двух сетах — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 27 минут.

В первой партии соперники уверенно действовали на своей подаче. При счете 5:4 в пользу поляка Джокович не сумел удержать гейм, позволив сопернику реализовать брейк-пойнт и забрать сет.

Во второй партии Хуркач продолжил оказывать давление на серба. Поляк сделал брейк и создал комфортное преимущество, после чего довел матч до победы.

Для поляка эта победа стала первой в девяти очных встречах с Джоковичем. Ранее серб выиграл все восемь матчей против этого соперника.

Джокович приехал в нанхай после триумфа на China Open, где завоевал свой 102-й титул на турнирах основного тура ATP.

Матч против Хуркача стал для серба шестым за десять дней. По наблюдениям организаторов турнира, поляк выглядел физически свежее своего соперника.

После завершения первой партии Джокович, согласно сообщению на его официальном сайте, пожаловался команде на дрожь в правой руке и плече. При этом серб не снимался с матча и продолжил борьбу, но переломить ход встречи не смог.

ATP Masters 1000. Шанхай, второй круг

Новак Джокович (Сербия) — Хуберт Хуркач (Польша) — 4:6, 3:6.

Напомним, Свитолина не сумела пробиться в полуфинал турнира в Пекина.

 

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