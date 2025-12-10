Первая ракетка мира Алькарас удостоен премии Стефана Эдберга

Шестикратный победитель турниров серии Большого шлема Карлос Алькарас получил награду имени Стефана Эдберга.

Добавим, что эта награда присуждается за честную игру, профессионализм, порядочность и образцовое поведение теннисиста на корте и за его пределами.

Первая ракетка мира смог обойти канадца Феликса Оже-Альяссима, болгарина Григора Димитрова и норвежца Каспера Рууда.

Испанцу удалось второй раз подряд завоевать эту награду. В этом сезоне он завоевал восемь титулов, включая два турнира Grand Slam. Его рекорд сезона составил 71 победу и 9 поражений.

