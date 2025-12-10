iSport.ua
Первая ракетка мира Алькарас удостоен премии Стефана Эдберга

Признан самым честным игроком ATP.
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images

Шестикратный победитель турниров серии Большого шлема Карлос Алькарас получил награду имени Стефана Эдберга.

Добавим, что эта награда присуждается за честную игру, профессионализм, порядочность и образцовое поведение теннисиста на корте и за его пределами.

Первая ракетка мира смог обойти канадца Феликса Оже-Альяссима, болгарина Григора Димитрова и норвежца Каспера Рууда.

Испанцу удалось второй раз подряд завоевать эту награду. В этом сезоне он завоевал восемь титулов, включая два турнира Grand Slam. Его рекорд сезона составил 71 победу и 9 поражений.

Финалисты Shanghai Masters сыграют дуэтом на Australian Open.

