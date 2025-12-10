Кубок НБА: Торонто уступил Нью-Йорку, Орландо обыграло Майами
В ночь с вторника на среду, 10 декабря, прошел 1/4 финала Кубка НБА.
Результаты матчей НБА за 10 декабря
Орландо – Майами – 117:108 (17:30, 39:27, 33:26, 28:25)
Орландо: Бэйн (37), Саггс (20), Банкеро (18 + 7 подборов), Картер (14 + 10 подборов), Блэк (10 + 7 передач) – старт; да Силва (11 + 7 подборов), Битадзе (7), Айзек (0), Джонс (0).
Майами: Пауэлл (21 + 7 подборов), Хирро (20 + 7 подборов), Уиггинс (19), Адебайо (19 + 8 подборов), Митчелл (11 + 9 передач) – старт; Хакес (10), Уэйр (4), Смит (2), Ларссон (2), Фонтеккьо (0).
Торонто – Нью-Йорк – 101:117 (39:35, 13:34, 27:25, 22:23)
Торонто: Ингрэм (31 + 6 передач), Шэд (18 + 8 передач), Барнс (13), Пелтль (10 + 9 подборов), Агбаджи (3) – старт; Уолтер (13), Мюррэй-Бойлс (6), Мобо (3), Мамукелашвили (2), Лоусон (2), Темпл (0), Дик (0), Хепберн (0), Мартин (0).
Нью-Йорк: Брансон (35), Харт (21), Бриджес (15), Таунс (14 + 16 подборов), Ануноби (13) – старт; Кларксон (12), Маккаллар (3), Робинсон (2), Колек (2), Хукпорти (0), Ябуселе (0), Диавара (0), Эвбуомван (0).
