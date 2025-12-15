iSport.ua
Защитник Нью-Йорка обновил личный рекорд сезона

Сорок очков Брансона помогли пройти Орландо.
Сегодня, 13:06       Автор: Валентина Чорноштан
Джейлен Брансон / Getty Images
Накануне состоялся полуфинальный матч Кубка НБА, в котором Нью-Йорк Никс обыграл Орландо Мэджик.

Победу Никс принёс защитник Джейлен Брансон. За матч он набрал 40 очков, реализовав 16 из 27 бросков с игры, 2 из 5 трёхочковых и 6 из 9 штрафных. В активе 29-летнего баскетболиста также 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот, тем самым обновил личный рекорд сезона в полуфинальном матче Кубка НБА.

Добавим, что Брансон в четвёртой игре подряд набрал 30 и более очков.

К слову, лидер Голден Стэйт превзошёл очередное достижение Майкла Джордана.

