Защитник Нью-Йорка обновил личный рекорд сезона

Накануне состоялся полуфинальный матч Кубка НБА, в котором Нью-Йорк Никс обыграл Орландо Мэджик.

Победу Никс принёс защитник Джейлен Брансон. За матч он набрал 40 очков, реализовав 16 из 27 бросков с игры, 2 из 5 трёхочковых и 6 из 9 штрафных. В активе 29-летнего баскетболиста также 6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот, тем самым обновил личный рекорд сезона в полуфинальном матче Кубка НБА.

Добавим, что Брансон в четвёртой игре подряд набрал 30 и более очков.

К слову, лидер Голден Стэйт превзошёл очередное достижение Майкла Джордана.

