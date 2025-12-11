Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед
Оклахома-Сити Тандер установила новый рекорд франшизы по количеству побед подряд.
Подопечные Марка Дейно в рамках Кубка НБА обыграли Финикс со счётом 138:89, эта победа стала для действующего чемпиона НБА шестнадцатой.
Последнее поражение команда потерпела 6 ноября в матче против Портленда - тогда Тандер завершила игру со счётом 119:121. Также добавим, что Оклахома стала второй командой в истории, которая стартовала с 24 побед в 25 матчах.
Thunder chasing history through 25 games:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 11, 2025
'25-26 Thunder: 24-1
'15-16 Warriors: 24-1
'95-96 Bulls: 23-2 pic.twitter.com/XfTBtrgZXO
Следующий матч Оклахома-Сити Тандер проведёт в ночь на 14 декабря против Сан-Антонио в рамках полуфинала Кубка НБА.
