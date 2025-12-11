iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед

Продолжают доминировать.
Сегодня, 10:19       Автор: Валентина Чорноштан
Оклахома-Сити Тандер / Getty Images
Оклахома-Сити Тандер / Getty Images

Оклахома-Сити Тандер установила новый рекорд франшизы по количеству побед подряд.

Подопечные Марка Дейно в рамках Кубка НБА обыграли Финикс со счётом 138:89, эта победа стала для действующего чемпиона НБА шестнадцатой.

Последнее поражение команда потерпела 6 ноября в матче против Портленда - тогда Тандер завершила игру со счётом 119:121. Также добавим, что Оклахома стала второй командой в истории, которая стартовала с 24 побед в 25 матчах.

Следующий матч Оклахома-Сити Тандер проведёт в ночь на 14 декабря против Сан-Антонио в рамках полуфинала Кубка НБА.

Посмотреть обзор других четвертьфинальных матчей НБА можно на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер Кубок НБА

Статьи по теме

Кубок НБА: Оклахома унизила Финикс, Лейкерс принимали Сан-Антонио Кубок НБА: Оклахома унизила Финикс, Лейкерс принимали Сан-Антонио
Кубок НБА: Торонто уступил Нью-Йорку, Орландо обыграло Майами Кубок НБА: Торонто уступил Нью-Йорку, Орландо обыграло Майами
Тревога в Голден Стэйт. Джимми Батлер вновь получил травму Тревога в Голден Стэйт. Джимми Батлер вновь получил травму
Джейлен Уильямс готов дебютировать в регулярке-2025/26 Джейлен Уильямс готов дебютировать в регулярке-2025/26

Видео

Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа
Netflix представил официальный трейлер боя Пол - Джошуа

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер и Фийон-Майе победами в гонках преследования закрыли первый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Футбол сегодня: матчи Динамо и Шахтера, Рома сыграет в Британии
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромной победой над Полтавой закрыл 15-й тур
просмотров

Последние новости

Футзал13:14
Сборная Украины по футзалу сыграет два матча с чемпионами Европы
Лига Чемпионов12:59
Наполи обновил антирекорд в Лиги чемпионов
НБА12:42
Дабл-дабл игрока Сан-Антонио вывел команду в полуфинал Кубка НБА
Европа12:17
Саудовские клубы опровергли интерес к вингеру Ливерпуля
Лига Европы12:08
Лига Европы: Базель примет команду АПЛ, Рома сыграет с Селтиком
Лига конференций11:54
Лига конференций: Фиорентина примет Динамо, Шахтер сыграет на Мальте
НХЛ11:41
Голкипер Чикаго оформил второй шатаут
Бокс11:15
Джейк Пол назвал возможный раунд окончания боя с британским супертяжем
Европа10:55
Стало известно, после неудачи в каком матче Алонсо могут уволить
НБА10:19
Тандер побили рекорд франшизы, продлив серию побед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK