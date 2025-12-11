iSport.ua
Стало известно, после неудачи в каком матче Алонсо могут уволить

Отставка Алонсо в Реале пока не рассматривается.
Сегодня, 10:55       Автор: Валентина Чорноштан
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Журналист Sky Sport Патрик Бергер поделился информацией о том, когда стоит ожидать увольнения главного тренера мадридского Реала.

На данный момент поражение Реала от Манчестер Сити стало вторым подряд. До этого в Ла Лиге они смогли обыграть Атлетик Бильбао со счётом 3:0, однако против Эльче и Жироны сыграли вничью.

Ранее сообщалось, что Алонсо может быть уволен из мадридского клуба в случае поражения от Манчестер Сити, но руководство Реала дало время испанскому специалисту до матча с Алавесом, который пройдёт 14 декабря.

Отмечается, что именно результат в этом матче может повлиять на дальнейшую судьбу тренера Реала.

Добавим, что резервным голкипером Реала заинтересовался Милан.

