Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что перед игрой Реала против Манчестер Сити будут отсутствовать несколько ключевых игроков "сливочных".
Звездный форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе пропустил тренировку с Реалом, которая проходила 9 декабря. Его участие в Лиге чемпионов теперь под вопросом.
Также в "королевском" клубе недоступны такие защитники: Эдер Милитао (мышечная травма), Давид Алаба (травма берцовой кости), Ферлан Менди (мышечная травма), Трент Александер-Арнольд (мышечная травма) и Дани Карвахаль (травма колена).
Добавим, что на матч не сможет выйти левый защитник Реала Фран Гарсия из-за красной карточки. По этой же причине не сможет сыграть бразильский форвард Эндрик.
Кроме того, защитник Реалаготов урезать зарплату ради продленияконтракта.
