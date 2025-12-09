iSport.ua
Реал может лишиться ключевого нападающего перед матчем против Ман Сити

Мбаппе и ключевые защитники вне игры.
Сегодня, 15:47       Автор: Валентина Чорноштан
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что перед игрой Реала против Манчестер Сити будут отсутствовать несколько ключевых игроков "сливочных".

Звездный форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе пропустил тренировку с Реалом, которая проходила 9 декабря. Его участие в Лиге чемпионов теперь под вопросом.

Также в "королевском" клубе недоступны такие защитники: Эдер Милитао (мышечная травма), Давид Алаба (травма берцовой кости), Ферлан Менди (мышечная травма), Трент Александер-Арнольд (мышечная травма) и Дани Карвахаль (травма колена).

Добавим, что на матч не сможет выйти левый защитник Реала Фран Гарсия из-за красной карточки. По этой же причине не сможет сыграть бразильский форвард Эндрик.

Кроме того, защитник Реалаготов урезать зарплату ради продленияконтракта.

