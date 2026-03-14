Matchroom забирает бой WBC

Компания Matchroom Boxing получила права на организацию поединка за титул WBC.

Сначала организовать бой могла Golden Boy Promotions, однако Matchroom опередила их, предложив ставку в размере 625 тысяч долларов. Отмечается, что Golden Boy рассматривала возможность подать ставку в размере 411 тысяч долларов.

Организовывать бой компания Эдди Хирна будет между временным чемпионом WBC в наилегчайшем весе Галалем Яфаи (11-1, 8 КО) и чемпионом WBC и WBA Рикардо Сандовалом.

Добавим, что дата и место проведения поединка Сандовал - Яфаи будут объявлены позже.

