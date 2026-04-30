"Ответственный момент для нас": Туран озвучил задачи на матч с Кристал Пэлас

Главный тренер Шахтера Арда Туран поделился мыслями по поводу первого матча полуфинала Лиги конференций против Кристал Пэлас.

Наставник "горняков" отметил, что ожидает непростого противостояния, однако команда постарается показать свой футбол.

Читай также: Матч с Кристал Пэлас обслужит хорошо знакомый Шахтеру рефери

"Это ответственный момент для нас. Мы знаем силу нашего оппонента, у них замечательный тренер. Это сильная команда, которая представляет мировой футбол на самом высоком уровне. Хотим сыграть в свой футбол, сделать собственные шаги и показать себя на поле. Имеем хороший опыт и позитивное настроение, в то же время понимаем, что легко не будет. Впрочем, если говорить о матче, мы полны энтузиазма и веры в себя.

Я очень рад, что мы дошли до этого уровня. Я немного мечтатель и никогда не отказываюсь от своих мечтаний - всегда хочу верить в них и передавать эту веру игрокам. Можно найти много причин говорить, что все могло быть иначе, но сейчас мы стараемся дать надежду нашим родным и людям в Украине. Несмотря на войну, люди продолжают водить детей в школу, посещают кафе, живут своей жизнью. Мы показываем, что даже в такое тяжелое время не падаем духом и хотим продемонстрировать всему миру, что не сдаемся, даже если у нас война. Это наша миссия", - приводит слова Турана официальный сайт Шахтера.

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций Шахтер - Кристал Пэлас состоится в четверг, 30 апреля в польском Кракове на стадионе имени Генрика Реймана и начнется в 22:00 по киевскому времени.

