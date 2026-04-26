Шахтер уверенно разобрался с Кудровкой

В воскресенье, 26 апреля, Кудровка принимала дома Шахтер.

"Горняки" сразу забрали мяч под контроль и начали осаду. Защита хозяев лопнула уже на 18-й минуте, когда Невертон нашел момент для удара и отправил мяч точно в нижний угол.

К концу тайма Кудровка смогла отодвинуть игру от своих ворот, но получила гол рикошетом от своего игрока.

Во втором тайме Шахтер продолжал давить, но Кудровка нашла свой момент и отыграла один мяч. Но гости сразу же ответили голом Бондаренко.

До конца матча "горняки" имели еще несколько моментов, но итоговый счет так и не изменился.

Кудровка - Шахтер 1:3

Голы: Козак, 54 - Невертон, 118, Феррейра, 37, Бондаренко, 57

Кудровка: Яшков — Коллахуазо, Векляк, Потимков, Гусев — Кая (Свитюха, 62), Думанюк (Нагнойный, 62), Овусу (Козак, 46), Сторчоус (Беляев, 77), Мачелюк — Таипи (Легостаев, 46).

Шахтер: Твардовский – Азарови (Тобиас, 74), Матвиенко, Марлон Сантос, Грам – Изаки (Цуканов, 74), Очеретько, Бондаренко (Крыськив, 68) – Невертон (Проспер, 68), Траоре (Мейреллиш, 89), Лукас.

