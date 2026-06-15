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Динамо прибыло на летний тренировочный сбор, где проведет пять спаррингов

Киевская команда будет готовиться к новому сезону в Австрии.
Сегодня, 11:31       Автор: Игорь Мищук
Динамо начинает сбор в Австрии / ФК Динамо Киев
Динамо начинает сбор в Австрии / ФК Динамо Киев

Динамо прибыло в Австрию на летний учебно-тренировочный сбор в межсезонье.

В планах "бело-синих" проведение контрольных матчей и подготовка к сезону, который начнется для подопечных Игоря Костюка квалификационными матчами Лиги Европы.

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Как сообщает официальный сайт киевского клуба, на сборах в Австрии команда запланировала проведение пяти спаррингов: 20 июня с пражской Славией, 24 июня с Жилиной, 28 июня с Вечистой и 3 июля с ЛАСК. Еще один соперник для запланированного на 2 июля матча будет объявлен позже.

При этом уточняется, что список спаррингов, даты и время проведения матчей могут претерпевать изменений и дополняться.

Ранее сообщалось, что Динамо объявило о подписании украинского голкипера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев

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