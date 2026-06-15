Финалист Кубка Украины сменил главного тренера

Финалист нынешнего розыгрыша Кубка Украины Чернигов объявил о смене главного тренера.

Как сообщает официальный сайт клуба, новым наставником команды был назначен Василий Баранов.

46-летний украинский специалист известен по работе в Кудривке, которая под его руководством впервые в истории вышла в Премьер-лигу. Также он работал в структурах луганской Зари и полтавской Ворсклы, занимаясь подготовкой молодых футболистов.

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Контракт с Барановым рассчитан на один год. Перед новым тренером стоит задача продолжить развитие команды, которая в прошлом сезоне сохранила место в Первой лиге, а также впервые в истории клуба вышла в финал Кубка Украины.

Во главе Чернигова Баранов сменил Валерия Черного, который накануне покинул занимаемую должность. Он возглавлял команду с апреля 2021 года. Под его руководством Чернигов поднялся в Первую лигу и в этом сезоне дошел до финала Кубка Украины, где уступил Динамо (1:3).

Напомним, ранее определились все участники УПЛ сезона-2026/27.

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