Бывший игрок Ворсклы и Волыни умер в возрасте 39 лет

Умер бывший полузащитник Ворсклы, Волыни и рядя других украинских и зарубежных клубов Вячеслав Шарпар.

Украинский экс-футболист, завершивший карьеру игрока в 2021 году, ушел из жизни в возрасте 39 лет.

О трагическом событии на своей странице в Facebook сообщила мать футболиста Валентина Шарпар, рассказав, что сын умер в Греции 2 июня - в день своего 39-летия, а семья попросила о финансовой поддержке, открыв сбор средств на возвращение тела в Украину и похороны.

Шарпар за свою карьеру игрока выступал за Нафком Бровары, Нефтяник-Укрнефть, Ильичевец, Десну, Волынь, Металлист, Арсенал Киев, Говерлу, Металлург Донецк и Ворсклу.

Наибольшую часть карьеры полузащитник провел в Ворскле, в составе которой становился бронзовым призером чемпионата Украины. Всего в УПЛ он сыграл 191 матч, забив 25 голов.

Также Шарпар выступал за Шериф, с которым завоевал Суперкубок Молдовы, казахстанский Атырау и латвийскую Ригу, в составе которой становился чемпионом страны.

Кроме того, на счету полузащитника два матча в составе молодежной сборной Украины.

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