iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА

Полтавский клуб не сможет регистрировать новых игроков.
Сегодня, 14:10       Автор: Игорь Мищук
Ворскла / ФК Ворскла
Ворскла / ФК Ворскла

Ворскла получила очередной запрет на трансферы от ФИФА.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Читай также: Черноморец вернул в Украину известного голкипера

Полтавский клуб, ныне выступающий в Первой лиге, не сможет регистрировать новых игроков в течение трех ближайших трансферных окон. Санкции вступили в силу 18 февраля.

Для "зелено-белых" этот трансферный бан стал уже пятым - осенью 2025 года полтавчане уже получали запрет на регистрацию футболистов четырежды.

Источник: fifa.com

Отметим, что на данный момент Ворскла занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 балл в 18 сыгранных матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы фифа ворскла Первая лига

Статьи по теме

Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера
Карпаты подписали бразильского легионера Карпаты подписали бразильского легионера
Шахтер следит за тремя перспективными бразильскими игроками Шахтер следит за тремя перспективными бразильскими игроками
Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян

Видео

Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками
Пес выскочил на лыжную трассу на Олимпиаде и устроил погоню за спортсменками

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Франция выиграла женскую эстафету на Олимпиаде-2026, Украина финишировала в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Свитолина одержала волевую победу в 1/8 финала турнира в Дубае
просмотров

Последние новости

Европа15:45
Марсель объявил о назначении нового тренера
Олимпийские игры15:02
Украина не будет бойкотировать Паралимпиаду из-за допуска россиян и белорусов под их флагами
НБА14:53
Звезда НБА пропускает сезон-2025/26
Европа14:42
Манчестер Юнайтед хочет подписать воспитанника Барселоны
НБА14:16
Украинский баскетболист может закрепиться в основе Бостона
Украина14:10
Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА
Теннис13:59
Украинско-американский дуэт вылетел из турнира в Дубае
Украина13:34
Новичок УПЛ подписал защитника Шахтера
ЧМ-202613:22
Наставник Ливерпуля оценил шансы Исака сыграть против Украины
Лига Чемпионов12:58
Авторы покера и дублей: УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK