Ворскла получила пятый трансферный бан от ФИФА

Ворскла получила очередной запрет на трансферы от ФИФА.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Полтавский клуб, ныне выступающий в Первой лиге, не сможет регистрировать новых игроков в течение трех ближайших трансферных окон. Санкции вступили в силу 18 февраля.

Для "зелено-белых" этот трансферный бан стал уже пятым - осенью 2025 года полтавчане уже получали запрет на регистрацию футболистов четырежды.

Источник: fifa.com

Отметим, что на данный момент Ворскла занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 21 балл в 18 сыгранных матчах.

