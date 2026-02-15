iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян

Функционер отреагировал на слова президента ФИФА.
Сегодня, 22:23       Автор: Антон Федорцив
Джанни Инфантино / Getty Images
Джанни Инфантино / Getty Images

Глава мирового футбола Джанни Инфантино высказался за возвращение российских команд на международную арену. Гендиректор донецкого Шахтера Сергей Палкин обвинил итальянца в игнорировании интересов Украины, сообщает Yahoo Sports.

"Он поддерживает Россию и разрушает Украину. Выглядит так, будто он игнорирует Украину. Я этого не понимаю. Мне такая позиция непонятна", – заявил функционер "горняков".

По словам Палкина, за четыре года полномасштабной войны Инфантино ни разу не уделил внимание украинскому футболу. Он постоянно рассказывает о "единой футбольной семье", но параллельно прикладывается к уничтожению футбола.

В начале февраля Инфантино в интервью заявил, что бан россиян ничего не изменил. По мнению президента ФИФА, российские команды должны вернуться на международную арену хотя бы на молодежном уровне. УЕФА позицию итальянца не разделил.

К слову, президент УАФ Андрей Шевченко встретился с Инфантино после скандального заявления.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер фифа Сергей Палкин Джанни Инфантино

Статьи по теме

Шахтер обыграл Рустави во втором спарринге дня Шахтер обыграл Рустави во втором спарринге дня
Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян Шевченко пообщался с президентом ФИФА после скандала с возможным возвращением россиян
Хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером Хавбек сборной Украины пролонгировал контракт с Шахтером
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Наполи встретится с Ромой, кубковый поединок Арсенала, матч Атлетико
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 19-го тура
просмотров

Последние новости

Украина22:23
Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян
Биатлон21:50
Биатлон-2025/2026: Виттоцци и Понсилуома стали олимпийскими чемпионами в пасьюте
Европа21:27
Ливерпуль очертил основания для увольнения Слота
Формула 120:56
Расселл дерзко ответил на критику Ферстаппеном новых болидов
Европа20:21
Арсенал за полчаса разгромил Уиган в Кубке Англии
Футзал19:54
Экстра-лига по футзалу: Киев Футзал переиграл Тайр Эксперт, Сокол одолел Ураган, ничья Атлетика и Сухой Балки
Формула 119:40
Алонсо: Даже шеф-повар Астон Мартин смог бы управлять новыми болидами
Олимпийские игры19:25
Нидерландка Кок триумфовала в конькобежной 500-метровке
Европа19:10
Аутсайдер Ла Лиги неожидаанно разбил Атлетико
Украина18:48
Днепр обновил рекорд результативности сезона в Суперлиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK