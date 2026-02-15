Палкин раскритиковал Инфантино за желание вернуть россиян

Глава мирового футбола Джанни Инфантино высказался за возвращение российских команд на международную арену. Гендиректор донецкого Шахтера Сергей Палкин обвинил итальянца в игнорировании интересов Украины, сообщает Yahoo Sports.

"Он поддерживает Россию и разрушает Украину. Выглядит так, будто он игнорирует Украину. Я этого не понимаю. Мне такая позиция непонятна", – заявил функционер "горняков".

По словам Палкина, за четыре года полномасштабной войны Инфантино ни разу не уделил внимание украинскому футболу. Он постоянно рассказывает о "единой футбольной семье", но параллельно прикладывается к уничтожению футбола.

В начале февраля Инфантино в интервью заявил, что бан россиян ничего не изменил. По мнению президента ФИФА, российские команды должны вернуться на международную арену хотя бы на молодежном уровне. УЕФА позицию итальянца не разделил.

К слову, президент УАФ Андрей Шевченко встретился с Инфантино после скандального заявления.

