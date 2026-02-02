Инфантино собрался вернуть российские команды на международную арену

Президент ФИФА Джанни Инфантино в очередной раз посетовал на отстранения российских команд из международного футбола. Глава организации собрался пересмотреть решение о бане, сообщает Sky News.

"О, безусловно. Мы должны это сделать. Да... По крайней мере, на молодежном уровне. Этот запрет ничего не дал. Он лишь породил еще больше разочарование и ненависти", – заявил функционер.

Россия была отстранена от международных соревнований после полномасштабного вторжения в Украину. Первый шаг сделал УЕФА. В свою очередь ФИФА присоединилась к ограничениям, когда европейские сборные отказались играть с россиянами за путевку на ЧМ-2022.

