Ан-Наср получил бан от ФИФА

ФИФА наложила трансферный бан на аравийский Ан-Наср. Лидер Про-лиги не сможет подписывать новичков, сообщает официальный сайт ФИФА.

Скорее всего, Ан-Наср наказан за долги. Аравийский гранд еще не рассчитался с английским Манчестер Сити за защитника Эмерика Ляпорта. Летом 2023-го Ан-Наср приобрел баска за 27,5 млн евро, но задолжал из этой суммы 9 млн евро.

Ляпорт покинул Саудовскую Аравию на исходе летнего трансферного окна. Атлетик из Бильбао выкупил собственного воспитанника за 10 млн в евровалюте. В составе Ан-Насра он провел 69 матчей (9 голов) во всех турнирах.

Напомним, хавбек Рубен Невеш стремится покинуть Саудовскую Аравию ради чемпионата Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!