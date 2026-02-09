iSport.ua
Русский Українська

Марусяк и Калиниченко вылетели в первом раунде

Украинские прыгуны показали исторические, но недостаточные результаты.
Вчера, 21:09       Автор: Андрей Безуглый
Евгений Марусяк / Getty Images
Евгений Марусяк / Getty Images

На Олимпийских играх в Милане состоялся основной раунд прыжков с нормального трамплина среди мужчин.

Украину в этом виде спорта представляли Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.

Калиниченко прыгнул на 94,5 метра, заняв 49-е место, а Марусяк - на 99 метров, что дао ему лишь 42-ю позицию.

Оба спортсмена не прошли в финал, так как оказались вне топ-30 зачета. Однако результат Марусяка стал четвертым лучшим в истории Украины и учшим за последние 28 лет.

14 февраля оба спортсмена выступят уже в прыжках на высоком трамплине.

Ранее также на Оимпиаде выступили Юлианна Туницкая и Елена Смага.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной
Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры08:21
Зеленский - о запрете для Гераскевича: Правда не может быть неудобной
НБА08:05
Еще один баскетболист пропустит Матч Звезд
Олимпийские игры07:41
Олимпиада-2026: расписание выступлений украинских спортсменов
Европа07:33
Футбол сегодня: Тоттенхэм против Ньюкасла, МЮ может выиграть пятый матч
НБА06:58
Сразу в двух матчах НБА произошли драки между игроками
Вчера, 23:55
Олимпийские игры23:55
МОК запретил Гераскевичу использовать "шлем памяти"
Европа23:40
Дубль Малена принес Роме простую победу над Кальяри
Европа22:50
Кандидат на пост президента Барселоны: Флику понравится наш проект
Олимпийские игры22:20
Милан-Кортина 2026: Норвегия единолично возглавила зачет
Формула 122:07
Астон Мартин показал новую ливрею
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK