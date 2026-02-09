Марусяк и Калиниченко вылетели в первом раунде

На Олимпийских играх в Милане состоялся основной раунд прыжков с нормального трамплина среди мужчин.

Украину в этом виде спорта представляли Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.

Калиниченко прыгнул на 94,5 метра, заняв 49-е место, а Марусяк - на 99 метров, что дао ему лишь 42-ю позицию.

Оба спортсмена не прошли в финал, так как оказались вне топ-30 зачета. Однако результат Марусяка стал четвертым лучшим в истории Украины и учшим за последние 28 лет.

14 февраля оба спортсмена выступят уже в прыжках на высоком трамплине.

Ранее также на Оимпиаде выступили Юлианна Туницкая и Елена Смага.

