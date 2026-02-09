Украинские саночницы завершили первые два заезда в топ-20 зачета

Юлианна Туницкая и Елена Смага завершили первый день соревнований.

На Олимпиаде в Милане прошли первые заезды в женских одноместных санях.

Украину в этом виде спорта представляют Юлианна Туницкая и Елена Смага.

После первых попыток спортсменки заняли 17 и 19 места, но после вторых заездов Туницкая поднялась на 16--ю строчку, а Смага наоборот опустилась на 18-ю.

Лидером после первых двух заездов стала немка Юлия Таубильц, которая в первой же попытке установила рекорд трека.

Напомним, что победителей определит общее время после четырех попыток. На текущий момент украинки остают от лидерки зачёта на чуть более 2 секунды.

Ранее также на Олимпиаде вспыхнул первый небольшой скандал.

