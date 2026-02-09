Зинченко отличился дебютным голом за Аякс
В понедельник, 9 февраля, Аякс провел товарищеский матч против Телстара, в котором своим дебютным голом отличился украинский защитник Александр Зинченко.
Украинец вышел на поле в стартовом составе и открыл счет в поединке, а амстердамская команда одержала итоговою победу 2:0.
Зинченко получил мяч слева перед штрафной и отправил его под дальнюю стойку.
Напомним, что накануне украинский защитник официально дебютировал за Аякс в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (1:1).
Зинченко в начале февраля перешел из лондонского Арсенала в Аякс, подписав контракт до конца нынешнего сезона, а амстердамский клуб заплатил за украинца 1,5 миллиона евро.
