Зинченко отличился дебютным голом за Аякс

В понедельник, 9 февраля, Аякс провел товарищеский матч против Телстара, в котором своим дебютным голом отличился украинский защитник Александр Зинченко.

Украинец вышел на поле в стартовом составе и открыл счет в поединке, а амстердамская команда одержала итоговою победу 2:0.

Зинченко получил мяч слева перед штрафной и отправил его под дальнюю стойку.

Напомним, что накануне украинский защитник официально дебютировал за Аякс в матче 22-го тура чемпионата Нидерландов против АЗ (1:1).

Зинченко в начале февраля перешел из лондонского Арсенала в Аякс, подписав контракт до конца нынешнего сезона, а амстердамский клуб заплатил за украинца 1,5 миллиона евро.

