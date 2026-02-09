iSport.ua
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком

"Нерадзурри" и Федерико Димарко продолжат сотрудничество.
Сегодня, 17:49       Автор: Игорь Мищук
Федерико Димарко / Getty Images
Левый защитник Интера Федерико Димарко близок к продлению контракта с миланским клубом.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 28-летний итальянский футболист подпишет с "нерадзурри" новое соглашение до лета 2030 года с улучшенными финансовыми условиями.

Читай также: Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло

Нынешний договор игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.

В текущем сезоне Димарко провел в составе Интера 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет шесть голов и 13 результативных передач.

Напомним, ранее Димарко установил рекорд для защитников Интера.

