Милан нацелился на лидера атак Фиорентины

"Россонери" рассматривают возможность подписания Мойзе Кина.
Сегодня, 15:44       Автор: Игорь Мищук
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Милан начал планировать усиление атакующей линии команды на следующий сезон.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, одной из потенциальных трансферных целей "россонери" является нападающий Фиорентины и сборной Италии Мойзе Кин.

Читай также: Милан в последний момент отказался от форварда из АПЛ

По информации источника, Милан отправлял своего скаута понаблюдать за его игрой в недавнем матче 24-го тура Серии А, в котором флорентийцы встречались с Торино (2:2), а 25-летний форвард отличился забитым мячом.

Всего на счету Кина в этом сезоне семь голов и три результативные передачи в 26 поединках Фиорентины во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ выкупит арендованного у Милана защитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан фиорентина мойзе кин

