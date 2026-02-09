iSport.ua
Стало известно состояние олимпийской чемпионки, которая упала на скоростном спуске

Горнолыжница сломала ногу при падении.
Сегодня, 14:42       Автор: Валентина Чорноштан
Линдси Вонн / Getty Images

В воскресенье, 8 февраля, во время соревнований по скоростному спуску, американская горнолыжница Линдси Вонн потерпела жесткое падение. Соревнования были приостановлены, так как спортсменка не смогла самостоятельно подняться.

Отмечается, что медицинские работники оказывали ей помощь прямо на трассе, после чего Вонн была эвакуирована на вертолёте.

Как пишет Sky Sports, у Линдси при падении сломана нога, и в понедельник утром горнолыжница перенесла операцию на сломанной ноге.

Напомним, что в конце января 2026 года американка порвала крестообразные связки колена.

К слову, сборная  Украины по биатлону определилась с составом с составом на индивидуальную гонку в рамках Олимпийских игр.

