iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Дончич пропустит ещё один матч за Лейкерс

Пропустит второй матч подряд.
Сегодня, 13:29       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Дончич / Getty Images
Лука Дончич / Getty Images

Защитник Лейкерс Лука Дончич не примет участия в матче против Оклахомы.

Как пишет ESPN, словенец до сих пор ощущает дискомфорт в мышце задней поверхности бедра.

Лидер команды из Лос-Анджелеса столкнулся с проблемами с задней поверхностью левого бедра в матче против Филадельфии.

Игроку удалось избежать серьёзной травмы, однако он по-прежнему чувствует дискомфорт и не сыграл с Голден Стэйт. Теперь он может пропустить и встречу с Оклахомой в ночь на 10 февраля.

К слову, вашему вниманию результаты и обзоры матчей НБА за 9 февраля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дончич

Статьи по теме

Евролига. Дончич — MVP 17-го тура Евролига. Дончич — MVP 17-го тура
Лука Дончич - MVP 17-го тура Евролиги Лука Дончич - MVP 17-го тура Евролиги
17-летний Дончич - MVP тура Евролиги 17-летний Дончич - MVP тура Евролиги
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK