Дончич пропустит ещё один матч за Лейкерс

Защитник Лейкерс Лука Дончич не примет участия в матче против Оклахомы.

Как пишет ESPN, словенец до сих пор ощущает дискомфорт в мышце задней поверхности бедра.

Лидер команды из Лос-Анджелеса столкнулся с проблемами с задней поверхностью левого бедра в матче против Филадельфии.

Игроку удалось избежать серьёзной травмы, однако он по-прежнему чувствует дискомфорт и не сыграл с Голден Стэйт. Теперь он может пропустить и встречу с Оклахомой в ночь на 10 февраля.

