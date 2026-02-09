В УАФ сообщили о переговорах по статусу украинских игроков в Европе

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко заявил, что украинские футболисты не будут считаться легионерами.

На своей пресс-конференции функционер рассказал, что украинцы не будут считаться легионерами в чемпионатах Франции, Испании, Германии и Нидерландов.

На текущий момент ведутся переговоры о смене статуса украинских футболистов, которые выступают в чемпионате Италии.

Шевченко отметил, что представители таких стран, как Испания, Франция, Германия и Нидерланды, согласились с аргументами украинской стороны, что игроки с украинским паспортом не будут считаться легионерами.

К слову, одиниз лучших бомбардиров УПЛ сменил Рух на Карпаты.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!