Санчес прокомментировал замену Ваната после столкновения с Гуделем

Жирона теряет форварда на поле, надежда на отсутствие разрыва.
Сегодня, 11:57       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Ванат / Getty Images
Накануне Жирона сыграла против Севильи, в матче Владислава Ваната заменили после первого тайма.

Главный тренер каталонской команды Мичел Санчес прокомментировал решение о замене.

Ванат получил удар в столкновении с Гуделем, а затем еще 7–8 минут до перерыва вынужден был терпеть боль. У него сильно забит квадрицепс, и во время бега он испытывал резкую боль.

"Мы надеемся, что там нет разрыва. Пока не проведем обследование, ничего точно сказать не можем", — цитирует Санчеса L'Esportiu.

Какую оценку получил Ванат за 45 минут на поле, вы можете узнать здесь.

