Динамо одержало волевую победу в спарринге с Кудривкой

Новичок УПЛ мог вырвать ничью, но не реализовал пенальти.

В понедельник, 9 февраля, Динамо на тренировочном сборе в Турции провело контрольный матч с еще одним представителем украинской Премьер-лиги Кудривкой.

Подопечные Игоря Костюка сумели одержать волевую победу 2:1, сделав результат во втором тайме.

"Бело-синие" пропустили уже в дебюте встречи, а гол в составе Кудривки на четвертой минуте на свой счет записал Евгений Морозко.

Тем не менее после перерыва Динамо перевернуло игру в свою пользу. Сначала на 56-й минуте Николай Михайленко восстановил паритет, а на 72-й минуте победным результативным ударом отличился Самба Диалло.

Под конец поединка Кудривка имела шанс вырвать ничью, однако Андрей Сторчоус не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера.

Динамо - Кудривка 2:1

Голы: Михайленко, 56, Диалло, 72 - Морозко, 4

На 86-й минуте Сторчоус не реализовал пенальти.

Динамо: Моргун (Игнатенко, 46) - Караваев, Биловар (Тиаре, 75), Тиаре (Захарченко, 46), Дикий (Тымчик, 67) - Михайленко, Буяльский, Яцик (Рубчинский, 75), Диалло (Осипенко, 84), Редушко - Герреро (Блэнуцэ, 75).

Кудривка (стартовый состав): Караващенко - Гусев, Сердюк, Мамросенко - Макоссо, Думанюк, Морозко, Нагнойный, Козак - Легостаев, Овусу.

Предупреждения: Тиаре, 85 - Легостаев, 43, Макоссо, 67, игрок на просмотре Кудривки, 79.

Сегодня в 16:00 по киевскому времени Динамо проведет еще один спарринг против грузинской Иберии 1999.

