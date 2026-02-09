iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо одержало волевую победу в спарринге с Кудривкой

Новичок УПЛ мог вырвать ничью, но не реализовал пенальти.
Сегодня, 12:55       Автор: Игорь Мищук
Динамо обыграло Кудривку / ФК Динамо Киев
Динамо обыграло Кудривку / ФК Динамо Киев

В понедельник, 9 февраля, Динамо на тренировочном сборе в Турции провело контрольный матч с еще одним представителем украинской Премьер-лиги Кудривкой.

Подопечные Игоря Костюка сумели одержать волевую победу 2:1, сделав результат во втором тайме.

Читай также: Ярмоленко, Тымчик и Рубчинский вернулись к тренировкам в общей группе

"Бело-синие" пропустили уже в дебюте встречи, а гол в составе Кудривки на четвертой минуте на свой счет записал Евгений Морозко.

Тем не менее после перерыва Динамо перевернуло игру в свою пользу. Сначала на 56-й минуте Николай Михайленко восстановил паритет, а на 72-й минуте победным результативным ударом отличился Самба Диалло.

Под конец поединка Кудривка имела шанс вырвать ничью, однако Андрей Сторчоус не реализовал пенальти, не сумев переиграть голкипера.

Динамо - Кудривка 2:1

Голы: Михайленко, 56, Диалло, 72 - Морозко, 4

На 86-й минуте Сторчоус не реализовал пенальти.

Динамо: Моргун (Игнатенко, 46) - Караваев, Биловар (Тиаре, 75), Тиаре (Захарченко, 46), Дикий (Тымчик, 67) - Михайленко, Буяльский, Яцик (Рубчинский, 75), Диалло (Осипенко, 84), Редушко - Герреро (Блэнуцэ, 75).

Кудривка (стартовый состав): Караващенко - Гусев, Сердюк, Мамросенко - Макоссо, Думанюк, Морозко, Нагнойный, Козак - Легостаев, Овусу.

Предупреждения: Тиаре, 85 - Легостаев, 43, Макоссо, 67, игрок на просмотре Кудривки, 79.

Сегодня в 16:00 по киевскому времени Динамо проведет еще один спарринг против грузинской Иберии 1999.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Динамо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Кудривка

Статьи по теме

Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Ярмоленко, Тымчик и Рубчинский вернулись к тренировкам в общей группе Ярмоленко, Тымчик и Рубчинский вернулись к тренировкам в общей группе
Динамо официально признало штраф от PlayCity Динамо официально признало штраф от PlayCity

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ромы, Эспаньоля и Динамо
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Украина18:48
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победы в двух контрольных матчах за день
Украина18:35
Динамо взяло верх над грузинским соперником в спарринге
Формула 117:53
Макларен показал ливрею на предстоящий сезон
Европа17:49
Интер согласовал новый контракт с ключевым игроком
Европа17:35
Лапорта покинул пост президента Барселоны
Бокс17:18
Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом
Формула 117:15
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1
Украина16:32
Шевченко рассказал о перспективах Реброва во главе сборной Украины
Теннис16:00
Ястремская вышла во второй круг турнира в Дохе, где сыграет с соотечественницей
Европа15:44
Милан нацелился на лидера атак Фиорентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK